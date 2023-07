Bouwbedrijven leggen werkzaamheden buiten neer vanwege storm

Vanwege de zeer zware storm die over het noorden van het land raast liggen sommige werkzaamheden op bouwplaatsen tijdelijk stil. Het gaat dan vooral om buitenactiviteiten, zoals hijswerkzaamheden.

Bouwbedrijf Ballast Nedam laat weten dat er tot dusver geen hele projecten stil zijn gelegd, maar “bepaalde werkzaamheden” wel. “We kijken per project wat veilig is en wat we kunnen blijven doen. Een stukadoor kan bijvoorbeeld gewoon doorwerken”, zegt een woordvoerder. Hijswerkzaamheden stoppen altijd boven windkracht 6.

Rijkswaterstaat meldt dat alle werkzaamheden op de bouwplaats bij de A9, tussen Badhoevedorp en Holendrecht, door code rood zijn gestaakt. “Momenteel ‘pakken we de werkzaamheden in’, zodat niets de openbare ruimte in waait. Zo kunnen we alle bouwruimtes veilig afsluiten”, aldus Rijkswaterstaat op Twitter.

Bouwconcern Heijmans stuurde dinsdagmiddag een oproep uit naar werknemers op de bouwplaatsen om vanwege de storm voorzorgsmaatregelen te treffen. “We hebben opgeroepen om spullen vast te zetten en niet te gaan hijsen”, zegt een woordvoerder. Volgens hem zijn er tot dusver geen signalen binnengekomen dat werkzaamheden zijn stilgelegd. “Maar het is aan de mensen ter plaatse om te bepalen of ze met bepaald werk moeten stoppen. Als zij vinden dat het onveilig is, kunnen ze het werk tijdelijk neerleggen.”