Brand in koeienstal en boerderij in Warffum

In een koeienstal in het Groningse Warffum is in de nacht van dinsdag op woensdag even na middernacht brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om het vuur aan de Noordpolder te bestrijden, maar heeft niet weten te voorkomen dat de brand zich heeft uitgebreid naar de boerderij, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

Uit de schuur zijn koeien gehaald. Of alle aanwezigen dieren zijn verwijderd, weet de woordvoerder niet. De stal is inmiddels deels ingestort en moet als verloren worden beschouwd. Er zijn geen gewonden gevallen. Of er koeien zijn omgekomen, is onbekend.

Er komt veel rook vrij bij de brand. Maar omdat die in het buitengebied woedt, is de overlast beperkt, aldus de veiligheidsregio.