Bruggen in Groningen en Flevoland onbediend vanwege storm

Vanwege de storm Poly worden bruggen in de provincies Groningen en Flevoland sinds woensdagochtend niet meer bediend. Daardoor is het niet mogelijk voor schepen om in en uit de stad Groningen te varen en moet het verkeer omrijden. In Groningen geldt code oranje en in Flevoland code rood vanwege de storm.

“Vanwege de verwachte StormPoly worden de bruggen over het Reitdiep en het Noord-Willemskanaal vanaf 10 uur niet bediend. Rond de stad Groningen is er geen scheepvaart mogelijk”, meldt de provincie Groningen op Twitter.

In Flevoland is verder de N307 op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen dicht voor verkeer. Automobilisten wordt aangeraden om te rijden via Amsterdam. Ook is de Friese Sluis gestremd vanwege de hoge waterstand, meldt FlevoVaarwegen op Twitter.

Scheepvaart Fryslân meldt op Twitter dat in de provincie Friesland, waar code rood geldt, ook geen bruggen worden bediend. Het gaat om de provinciale en gemeentelijke bruggen.