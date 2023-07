Bussen FlixBus uitverkocht door storm Poly

Busmaatschappij FlixBus merkte woensdag een “plotselinge golf van reserveringen” als gevolg van de zware weersomstandigheden in Nederland en België. Storm Poly zorgde namelijk voor grote verstoringen in het openbaar vervoer. Zo reden er geen treinen in een deel van Nederland.

Volgens FlixBus zochten veel reizigers naar alternatieve manieren om alsnog op hun bestemming te komen. Daar profiteerde het bedrijf van. Bussen van Amsterdam en Antwerpen naar eigenlijk elke bestemming waren snel uitverkocht. Flix telde uiteindelijk 35 procent meer passagiers in vergelijking met de vorige dag.