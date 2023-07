CBR cancelt alle rijexamens in gebied met code rood tot 12.30 uur

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft besloten alle rijexamens in gebieden waar code rood geldt woensdag te schrappen tot in elk geval 12.30 uur. Dat heeft een woordvoerder laten weten. Kandidaten moeten hun afspraak verplaatsen. Het CBR besloot eerder dat alle examens tot 11.00 uur niet doorgingen, maar deze termijn wordt verlengd vanwege de storm.

Het CBR hoopt dat vanaf 13.00 uur, als het hoogtepunt van de storm voorbij moet zijn, weer alle rijexamens af te kunnen nemen zoals gepland.

In gebieden met code oranje moeten examinatoren besluiten of het verantwoord is om een rijexamen met een personenauto door te laten gaan of niet. Woensdagochtend tot 10.30 uur waren er bijna driehonderd examens afgelast vanwege het weer, maar het CBR beklemtoont dat dit aantal nog flink gaat oplopen.

In heel Nederland stonden woensdag 2800 rijexamens gepland.