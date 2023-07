CBR: examinatoren kijken per situatie of afrijden verantwoord is

Examinatoren moeten per situatie bepalen of een rij-examen woensdag doorgaat of niet, tijdens code rood en oranje. Dat meldt een woordvoerder van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) woensdag, nadat het KNMI voor een deel van Nederland de hoogst mogelijke weerwaarschuwing heeft afgegeven.

CBR-examinatoren nemen per dag vele duizenden examens af. “De medewerkers moeten per situatie bepalen of een examen verantwoord is en of de weersomstandigheden representatief genoeg zijn om de rijvaardigheden van de kandidaat te testen”, stelt de woordvoerder. Hij verwacht dat “zeker de examens met een aanhanger en de examens met een motor of bromfiets” gezien de weercodes worden afgelast.

Over ‘reguliere’ examens met personenauto’s kon hij om 8.30 uur nog geen cijfers geven. “Examinatoren moeten aan het begin van de rit een inschatting maken”, legt hij uit. “Maar als hij of zij het al niet verantwoord vindt om naar de kandidaat toe te rijden, wordt het examen uiteraard uitgesteld.”

Het KNMI heeft code rood afgekondigd voor de provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland en het IJsselmeergebied. Met dit zwaarste weeralarm dat het instituut kan afgeven, wordt gewaarschuwd voor een weersituatie die voor zoveel schade, letsel en overlast kan zorgen dat het maatschappijontwrichtend kan zijn.