Coalitie gaat volledig verdeeld begrotingsonderhandeling in

De regeringscoalitie moet in augustus onderhandelen over de begroting van volgend jaar, maar de meningen over wat er moet gebeuren tegen armoede zijn enorm verdeeld, bleek woensdag tijdens een debat. De VVD liet eerder op de dag, tot verbazing van de coalitiepartners, weten niets te zien in het verhogen van uitkeringen. Maar de overige regeringspartijen kijken daar heel anders naar. “Het sociaal minimum móét omhoog”, aldus D66-Kamerlid Hülya Kat.

Er zal dus wel degelijk opnieuw een pakket met koopkrachtmaatregelen moeten komen, vindt de D66’er. Ze laat doorschemeren waarde te hechten aan de adviezen van de commissie Sociaal Minimum die vorige week een belangrijk advies uitbracht. De bijstand en het minimumloon moeten omhoog, en het kabinet moet kijken naar het verhogen van de huurtoeslag én regelingen voor kinderen. Zonder die ingrepen, die optellen tot 6 miljard euro, komen mensen op het bestaansminimum tientallen tot honderden euro’s per maand tekort.

De VVD ziet niets in die aanbevelingen, maar wil vooral maatregelen om mensen aan het werk te krijgen. “Ik ben er heilig van overtuigd dat werk dé oplossing is om duurzaam uit armoede te komen”, zei VVD’er Daan de Kort. Hij ziet weinig in “compensatiemaatregelen waardoor mensen te afhankelijk worden van de overheid”.

“Ik vind dat niet alleen een politiek verschil, ik vind het gewoon ongeloofwaardig”, oordeelde Don Ceder van de kleinste coalitiepartij ChristenUnie. Hij wijst erop, in navolging van Kat, dat ook de VVD advies wilde inwinnen van de commissie Sociaal Minimum. Hij was verbaasd over de uitspraken van De Kort en nam er afstand van in het debat. “Er ligt een grote taak bij de augustusbesluitvorming om recht te doen aan de aangestipte punten in dit rapport”, vindt Ceder. Maar de ChristenUnie-politicus benadrukt wel dat er nog onderhandeld moet worden met vier coalitiepartijen en dat we in een “tijd van schaarste” leven: het kabinet moet zuinig zijn op belastinggeld.

CDA-Kamerlid Hilde Palland benadrukt dat haar partij al in het verkiezingsprogramma pleitte om eens in de zoveel tijd het sociaal minimum te herijken. Zij wees ook op de belangrijke bevindingen van het rapport, maar gaf nog niet prijs of haar partij de aanbevelingen van de commissie wil opvolgen.