Dit najaar weer coronaprik voor zorgmedewerkers en kwetsbaren

Zorgmedewerkers en mensen in risicogroepen kunnen dit najaar een nieuwe prik halen tegen het coronavirus, schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij neemt hiermee het advies over dat de Gezondheidsraad vorige week uitbracht.

Mensen behoren tot een risicogroep als ze 60 jaar of ouder zijn of als ze om medische redenen meer gevaar lopen. Het hier gaat bijvoorbeeld om mensen met een afweerstoornis. Ook de groep die jaarlijks wordt opgeroepen voor een griepprik komt in aanmerking voor een vaccinatie. Zorgmedewerkers mogen een prik halen als zij direct contact hebben met patiƫnten. Zwangere vrouwen kunnen het hele jaar door worden gevaccineerd.

Het is volgens Kuipers niet nodig om de rest van de bevolking een prik tegen het coronavirus te geven. Deze groep is namelijk voldoende beschermd volgens de minister omdat zij eerder besmet zijn geweest, zijn gevaccineerd of beide. Bovendien is de kans dat ze ernstig ziek door worden door het coronavirus relatief klein. In specifieke gevallen is het toch mogelijk voor niet-kwetsbare mensen om een vaccinatie te halen. Dat kan bijvoorbeeld als een gezinslid van de betrokkene tot een risicogroep behoort.