Gedwongen uitkoop boeren bespreekbaar in nieuwe coalitie Utrecht

Gedwongen boeren uitkopen om de stikstofuitstoot te verminderen is over twee jaar bespreekbaar voor de nieuwe coalitie in Utrecht. De komende twee jaar kunnen boeren alleen nog worden uitgekocht als ze dat zelf willen. Daarna gaat de coalitie kijken of gedwongen onteigening toch ingezet moet worden, om de stikstofdoelen te halen.

Utrecht is de eerste provincie zonder de BoerBurgerBeweging (BBB) in de coalitie. GroenLinks haalde evenveel zetels als de BBB, zeven. Na mislukte onderhandelingen tussen de partijen ging GroenLinks verder met VVD, PvdA, D66 en CDA. In alle provincies waar BBB meebestuurt, is gedwongen uitkoop van boeren geen optie.

De coalitie zegt vast te houden aan de wetgeving vanuit de Rijksoverheid voor het terugdringen van de stikstofuitstoot. Dat betekent dat de doelen in 2035 gehaald moeten worden. De regering wil dit vervroegen naar 2030, maar dat is nog niet wettelijk vastgelegd.

In het coalitieakkoord staat ook dat de provincie het herstel van de natuur wil versnellen. Daarvoor moet er 3000 hectare natuur bijkomen, waarvan de helft bestaat uit bos, ongeveer 700.000 bomen.

Om klimaatdoelen te halen wil de coalitie dat de provincie in 2040 geen fossiele brandstof meer gebruikt, tien jaar eerder dan het landelijke doel.

Op het gebied van wonen moeten er de komende jaren ieder jaar 10.000 woningen bijkomen. Dat moet op allerlei manieren gebeuren. Nieuwe woonlagen op al bestaande gebouwen in de stad, maar ook het bewoonbaar maken van oude schuren of loodsen in het landelijke gebied. Zo worden nieuwe woningen gemaakt en wordt de kans op criminaliteit in die loodsen, zoals drugs maken, verkleind.

De portefeuilles voor het college zijn ook verdeeld in het akkoord. Natuur en landbouw vallen onder het CDA. In de meeste provincies heeft de BBB-bestuurder in ieder geval landbouw onder zich. In Utrecht heeft GroenLinks onder meer milieu, VVD mobiliteit, PvdA wonen en D66 het klimaat en financiën. Vooral financiën is opvallend, omdat die vaak naar een van de grootste partijen gaat. D66 is met vijf zetels de derde partij in de coalitie, na GroenLinks met zeven en VVD met zes.

De provincie heeft de vijf beoogde gedeputeerden ook bekendgemaakt. Het gaat om vier mannen en een vrouw. André van Schie is kandidaat namens de VVD en Has Bakker namens D66, zij zijn allebei nieuw. Huib van Essen blijft namens GroenLinks bestuurder, net als Rob van Muilekom voor de PvdA. Mirjam Sterk blijft namens het CDA gedeputeerde.