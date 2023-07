Geen post blijven staan bij PostNL ondanks storm Poly

Storm Poly heeft uiteindelijk niet voor “noemenswaardige vertragingen” gezorgd bij PostNL. Naar eigen zeggen is het bedrijf erin geslaagd alle post en pakketten van woensdag alsnog op bestemming af te leveren. “Er zijn geen lopen blijven staan”, zegt een woordvoerster.

In de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland gingen postbezorgers woensdagochtend tijdelijk niet meer de straat op vanwege code rood door zeer harde windstoten. Maar later hebben de bezorgers alles alsnog kunnen inhalen, stelt de zegsvrouw. PostNL had namelijk ook de bezorgtijden verruimd tot 21.00 uur. Daardoor konden de bezorgers langer doorwerken. De pakketbezorging ondervond volgens het bedrijf minder overlast van het noodweer omdat die bezorgers met bussen rijden.

Eerder deze week stelde PostNL nog dat het bedrijf bij de bezorging van sommige pakketten nog steeds last had van een vertraging van één of twee dagen door drukte. Maar inmiddels zou die achterstand ook weggewerkt zijn. Datzelfde geldt volgens de woordvoerster voor de dagenlange vertraging met het bezorgen van post in het Noord-Hollandse Blaricum als gevolg van een personeelstekort. Daar heeft PostNL hulp van een externe partij ingeschakeld, waardoor er nu geen sprake meer is van een vertraging.