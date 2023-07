Gelderse BBB noemt minister ‘onnozel roodkapje’ in wolvendebat

Het Gelderse Statenlid Eric Kemperman van de BoerBurgerBeweging (BBB) heeft woensdagochtend uitgehaald naar een minister, waarschijnlijk Christianne van der Wal, tijdens een debat over de wolf in de provincie. De minister “volgt als een onnozel roodkapje” adviseurs over de wolf die volgens Kemperman “vermomde wolvenbeschermers” zijn.

De BBB sprak ook namens JA21. Kemperman suggereerde tijdens zijn inbreng dat wolvenexperts de wolf graag in Gelderland willen en daarom zeggen dat het afschieten van deze beschermde diersoort niet kan.

De boerenpartij wil graag meer kunnen doen tegen de wolf in Gelderland, omdat het dier schapenkuddes aanvalt. BBB is de grootste partij in Gelderland en zit in een coalitie met CDA, VVD, ChristenUnie en de SGP. In het coalitieakkoord zeggen de partijen te willen “lobbyen zodat de beschermde status van de wolf naar beneden gaat”.

“Wij willen niet per se alle wolven doodschieten”, zei Kemperman ook tijdens zijn toespraak. Wel hamert hij erop dat de provincie “de regie moet terugpakken”, zodat deze niet ligt bij “organisaties die hun idealen willen nastreven”.

De coalitie dient samen met de PVV en JA21 een motie in voor meer onderzoek naar het DNA van de wolf. Dat plan heeft dus een meerderheid in de Provinciale Staten. De universiteit van Wageningen doet DNA-onderzoek naar wolven in Nederland, maar volgens de partijen is de informatie “onvolledig”.

De partijen willen zeker weten dat er geen zogenoemde ‘hybride’ wolven rondlopen in Gelderland. Dat zijn wolven die gekruist zijn met honden. Als wolven-DNA vaak genoeg vermengd raakt met dat van honden, valt op een zeker moment niet meer te spreken van een echte wolf. Daarmee kan de beschermde status van het dier vervallen. Dat maakt het makkelijker het dier af te schieten.

BBB wil ook meer DNA-onderzoek omdat de partij het volgens Kemperman “interessant” vindt om te weten of er wolven rondlopen met DNA uit verschillende hoeken van Europa. “Hoe kan dat?” Wat hij hiermee bedoelt maakte hij niet duidelijk, maar het zou volgens hem een “compleet ander licht” kunnen werpen op de vraag “of die wolf hier spontaan naartoe gekomen is”.