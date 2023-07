GVB laat bussen en trams niet rijden vanwege extreem weer

Het Amsterdamse GVB heeft besloten bussen en trams voorlopig niet te laten rijden vanwege de extreme weersomstandigheden. “Er vliegt te veel rond, het is niet langer verantwoord”, laat een woordvoerder weten. Metro’s en ponten blijven op dit moment nog wel in gebruik.

Eerder werd al een aantal trams stilgezet, omdat er takken op de bovenleidingen lagen, waardoor er geen stroom meer was. Passagiers in de trams en bussen krijgen de mogelijkheid om uit te stappen. “Als dat veilig is. Maar we kunnen ze niet ergens afzetten helaas”, aldus de woordvoerder.

Sinds woensdagochtend geldt in de provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland en in het IJsselmeergebied code rood vanwege storm Poly. Rond 09.00 uur werd er onder meer in Amsterdam een NL-Alert verstuurd met de oproep om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties.