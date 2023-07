Hinder op wegen neemt af, bussen rijden weer in Noord-Holland

De hinder op wegen die door storm Poly is veroorzaakt, begint af te nemen. Rijkswaterstaat meldt dat weginspecteurs bezig zijn om wegen snel weer vrij te geven. Ook meerdere afgesloten provinciale wegen gaan weer open.

De A6 bij Lelystad is weer volledig vrijgegeven nadat omgewaaide bomen van de weg waren gehaald. Ook de N307 tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open. Vanwege de harde wind was deze Markerwaarddijk, ook wel bekend als Houtribdijk, dicht voor verkeer.

Vervoersbedrijf Connexxion meldt dat de dienstregeling in Noord-Holland weer gestaag is opgestart. In Noord-Holland Noord, Gooi en Vechtstreek, Amstelland-Meerlanden, Haarlem-IJmond en in de Zaanstreek rijden de meeste bussen weer, aldus Connexxion.

Ook in Zuid-Holland is het ergste voorbij, zegt gedeputeerde Frederik Zevenbergen, die verkeer en vervoer in zijn portefeuille heeft in het provinciebestuur. Volgens hem zijn de omgewaaide bomen op de provinciale weg N206 tussen Zoetermeer en Noordwijk van de weg gehaald. Ook het busvervoer in de regio wordt weer opgestart, meldt hij op Twitter.

Rijkswaterstaat meldde eerder dat er meerdere afsluitingen waren op snelwegen door omgewaaide bomen. De dienst verwacht overigens niet dat alles voor de avondspits kan worden opgeruimd. Automobilisten moeten daarom rekening houden met vertraging en wegafsluitingen.