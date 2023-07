Hoge Veluwe gesloten om storm

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is woensdag in de loop van de ochtend gesloten vanwege de zware zomerstorm. De parkdirectie vindt het niet veilig om bezoekers toe te laten in het bosrijke gebied. Mogelijk gaat het park woensdag na 16.00 uur weer open.

Met name op de noordelijke helft van de Veluwe en in de Achterhoek hebben brandweer en gemeente de handen vol aan omgewaaide bomen, die hier en daar ook wegen blokkeren. Verkeer moet er rekening mee houden dat wegen geblokkeerd worden door omgewaaide bomen, zegt de brandweer. In Putten viel een boom op de Gabriƫlschool aan de Kelnarij. Er is schade, maar er raakte niemand gewond.