Hulpdiensten Noord-Holland: onderschat situatie buiten niet

De storm die momenteel over het noorden en westen van het land raast kan gevaarlijker zijn dan mensen mogelijk denken, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. “Mensen moeten allemaal binnen blijven.”

Voor storm Poly is code rood afgegeven. In Noord-Holland werd woensdagochtend een NL-Alert verstuurd vanwege de extreme weersomstandigheden. In de regio Noord-Holland Noord, in de kop van Noord-Holland, waaien momenteel veel takken van de bomen, aldus de woordvoerder. “Als die worden meegenomen door de wind, kunnen ze tegen je aan waaien, ook in een boomvrije straat.”

De meldkamer in de regio heeft het erg druk. De veiligheidsregio riep mensen al op alleen 112 te bellen als de situatie echt levensbedreigend is. Voor bijvoorbeeld het melden van een boom die op de weg ligt is een ander nummer bereikbaar, zegt de woordvoerder. Er zijn nog geen gewonden als gevolg van de storm gemeld.