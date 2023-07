Kamer hekelt ‘kille’ en ’technocratische’ uitleg van Chemours

De irritatie bij Kamerleden over het Dordtse chemiebedrijf Chemours, dat onder meer werkt met giftige PFAS-stoffen, liep tijdens een hoorzitting met het bedrijf woensdagmiddag hoog op. De onderneming was naar de Kamer gevraagd om tekst en uitleg te geven naar aanleiding van een Zembla-uitzending, waarin naar voren komt dat het water rondom de fabriek zwaar verontreinigd is en dat dit al jaren bekend was. Maar zelfreflectie op het eigen handelen en empathie voor vaak zieke omwonenden bleef uit, vonden veel Kamerleden.

Chemours verdedigde zich telkens door te benadrukken dat het de regels heeft nageleefd en bovendien al jaren voorop loopt als het gaat om veilige productie. Het productieproces werd dan ook meermaals, en volgens Kamerleden uitvoerig, uitgelegd door directrice An Lemaire en management-lid Frenk Hulsebosch. Laatstgenoemde vindt bovendien dat de uitzending van Zembla berust op “suggesties” en onjuiste informatie. Lemaire zei wel nog dat het “erg naar” is als mensen ziek worden. Maar, benadrukt ze weer: Chemours hield zich aan de vergunning.

De opstelling van Chemours wekte grote irritatie op bij vrijwel alle aanwezige Kamerleden. CDA’er Harmen Krul noemde de uitleg “kil” en BBB-voorvrouw Caroline van der Plas vond het betoog “technocratisch” zonder oog voor de omwonenden. Meerdere Kamerleden misten zelfreflectie bij Chemours. CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf vindt het “moreel bedenkelijk” dat Chemours zich in haar ogen verschuilt achter de vergunning, zonder rekening te houden met de gevolgen voor de omgeving. Kauthar Bouchallikht (GroenLinks), was bovendien geĆ«rgerd dat Chemours vragen ontweek of onjuist beantwoordde. Erik Haverkort (VVD) miste hoe Chemours de komende jaren onderdeel wordt van de oplossing.

De uitzending van Zembla zorgde voor grote onrust onder omwonenden. PFAS-stoffen zijn vaak erg schadelijk voor gezondheid. Zeker vijf personen uit Dordrecht en omgeving hebben aangifte gedaan tegen de leiding van Chemours. Op 11 juli praten bezorgde omwonenden met het bedrijf. Op 1 september vindt een hoorzitting met Chemours plaats in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.