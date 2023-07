Kennemerland: alarmnummer 112 dreigt overbelast te raken

Het alarmnummer 112 dreigt in de regio Kennemerland overbelast te raken. Daarvoor waarschuwt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland woensdagochtend. “Bel alleen 112 als het levensbedreigend is”, zo roept hij mensen op.

De woordvoerder spreekt van een nijpende situatie, voor in ieder geval zijn regio. “Maar misschien geldt het wel voor het hele land.” Volgens hem bellen mensen nu 112 voor afgewaaide takken en omgewaaide trampolines. “Daardoor kunnen mensen in levensbedreigende situaties mogelijk niet geholpen worden”, waarschuwt hij.

“Denk even na of het levensbedreigend is”, aldus de woordvoerder. En als dat niet zo is, als bijvoorbeeld een boom dreigt om te vallen, kunnen mensen bellen naar 0900-0904.