Nederland gaf bijna 2 miljard euro aan militaire hulp aan Oekraïne

Nederland heeft tot dusver ter waarde van ongeveer 1,9 miljard euro militaire steun gegeven aan Oekraïne. Sinds medio mei zijn onder meer luchtdoelkanonnen, munitie, radarsystemen, voertuigen, bruggen en vaartuigen naar Oekraïne gestuurd, meldt minister Kajsa Ollongren (Defensie).

Een deel van de kosten wordt gecompenseerd via de Europese Vredesfaciliteit. Daarbij heeft Nederland in totaal 708 miljoen euro gedeclareerd, waarvan 242 miljoen is uitbetaald. Dan gaat het alleen om vergoeding van declaraties die zijn ingediend tot en met februari van dit jaar, aldus de minister in een brief aan de Kamer.