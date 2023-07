NL-Alert in Noord-Holland: blijf binnen vanwege extreem weer

In de provincie Noord-Holland is rond 09.00 uur een NL-Alert verstuurd vanwege extreme weersomstandigheden. De veiligheidsregio roept mensen op om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties.

Het waarschuwingsbericht werd verstuurd naar telefoons in heel Noord-Holland, maar ook in Almere in Flevoland en een deel van Utrecht en Zuid-Holland. Het bericht werd een paar minuten later ook in het Engels verzonden.

Sinds woensdagochtend geldt in de provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland en in het IJsselmeergebied code rood vanwege storm Poly. Bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties worden NL-Alerts verzonden naar mobiele telefoons door zendmasten van Nederlandse telecomproviders. Ook komen ze op digitale reclameborden en reisinformatieschermen in het openbaar vervoer.