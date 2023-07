NOS komt met extra journaals vanwege code rood

De NOS komt woensdag met extra journaals vanwege de code rood die in een deel van het land geldt. “We maken extra journaals tot 11.30 uur”, aldus een woordvoerder. “Elk half uur komt er in elk geval een nieuw journaal van een kwartier.”

Wat er in de middag gaat gebeuren, bepaalt de NOS later op de ochtend. Ook op de radiozenders wordt de programmering deels aangepast vanwege storm Poly. “De bulletins op het hele uur zullen langer zijn”, stelt de woordvoerder. “Online houden we een liveblog bij en ook op de socials praten we mensen meer dan normaal bij over de situatie op de weg en het spoor.”

De weersomstandigheden zorgden woensdagochtend voor veel problemen op de weg en het spoor. Treinverkeer werd deels stilgelegd en op de weg hadden auto’s veel last van omgevallen bomen. Postbezorgers van PostNL gaan in drie provincies waar code rood geldt niet of pas later de weg op.