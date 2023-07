De NS legt het treinverkeer in heel het noorden van Nederland stil. Sinds 08.30 uur rijden er al geen treinen meer in Noord-Holland en Flevoland vanwege de storm. Vanaf 09.30 uur wordt ook het treinverkeer vanaf Amersfoort, Zwolle, Groningen en Leeuwarden stilgelegd.

“De reisplanner wordt bijgewerkt en kan nu nog onjuiste informatie vertonen”, meldt de NS op de website. Het is niet bekend tot hoe laat de treinen niet rijden. De verwachting is dat de storm in de middag in kracht afneemt.