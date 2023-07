Onbegrip in Kamer om NL-Alert dat naar Twitter verwijst

Kamerleden reageren met onbegrip op een waarschuwingsbericht van NL-Alert dat aan inwoners van Noord-Holland is gestuurd over de zeer zware storm die daar woensdag woedt. Mensen worden doorverwezen naar Twitter voor nieuws over de storm terwijl dat medium sinds afgelopen weekeinde niet meer toegankelijk is zonder account.

“Hoe de digitale overheid uit de bocht kan vliegen”, zegt ChristenUnie-Kamerlid Nico Drost. “In een noodsituatie moet iedere inwoner van ons land kunnen vertrouwen op goede nieuwsvoorziening. Via kanalen die voor iedereen bereikbaar zijn. En dat mag niet afhankelijk zijn van een onberekenbaar medium.”

Volgens D66’er Hind Dekker-Abdulaziz kan het “gevaarlijke situaties opleveren” als de hulpdiensten alleen via Twitter communiceren. Mensen die geen account hebben of al aan de onlangs ingestelde berichtenlimiet zitten, kunnen eventuele oproepen dan immers niet zien. “Dit moet anders”, vindt zij.

Beide parlementariƫrs gebruiken overigens zelf ook Twitter om hun zorgen te uiten.