Ook bijna alle metro’s rijden niet meer in Amsterdam door storm

Ook bijna alle metro’s in Amsterdam zijn stilgelegd in verband met de extreme weersomstandigheden. Metrolijnen 50, 51, 53 en 54 liggen stil. Alleen lijn 52, de Noord/Zuidlijn, rijdt wel, maar met vertraging. Eerder meldde het GVB al dat de bussen en trams werden stilgelegd vanwege de storm.

“Door een zware storm is het niet verantwoord verder te rijden met bus, metro en tram. Metro 52 blijft wel rijden. Naar verwachting hopen wij rond 12.00 uur het tram- bus- en metroverkeer weer te kunnen starten”, aldus het GVB. Reizigers wordt gevraagd de website in de gaten te houden voor de laatste reisinformatie.

Sinds woensdagochtend geldt in de provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland en in het IJsselmeergebied code rood vanwege storm Poly. Rond 09.00 uur werd onder meer in Amsterdam een NL-Alert verstuurd met de oproep om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties.