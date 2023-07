KNMI: code oranje overal beëindigd

Het KNMI heeft code oranje beëindigd in Friesland, Groningen en het Waddengebied, de enige gebieden waar de weerwaarschuwing nog van kracht was. Er geldt daar nog wel code geel, evenals in Drenthe, Noord-Holland en het IJsselmeergebied. In de rest van het land gelden geen weerwaarschuwingen meer.

Volgens het KNMI kunnen woensdagmiddag in het noorden van het land nog zware windstoten voorkomen, met snelheden tussen de 75 en 90 kilometer per uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen daardoor worden gehinderd, zegt de weerdienst.

Eerder op de dag gold in Noord-Holland weercode rood, evenals in Friesland en Flevoland. Zeker in Noord-Holland heeft storm Poly veel schade aangericht.