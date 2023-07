Ook GGD streeft naar start coronavaccinatie in oktober

Het is de bedoeling dat in oktober de eerste mensen een herhaalprik tegen het coronavirus krijgen. Dat is in elk geval het streven, meldt GGD GHOR Nederland, de vereniging van regionale gezondheidsdiensten.

Hoe de nieuwe vaccinatieronde eruit gaat zien, moet nog worden uitgewerkt. Zo is het nog niet duidelijk of elke regio een paar centrale vaccinatielocaties krijgt. “Die vragen liggen op tafel, het is te vroeg om daar nu op te antwoorden. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat we genoeg mensen hebben en dat we het met elkaar gaan doen”, laat een GGD-woordvoerder weten.

Volgens de GGD-koepel is het de bedoeling dat mensen aangepaste coronavaccins krijgen. Die moeten betere bescherming bieden tegen de subvarianten die nu het meest rondgaan.

Zorgminister Ernst Kuipers kondigde woensdag aan dat zorgmedewerkers en mensen in risicogroepen komend najaar een herhaalprik tegen het coronavirus kunnen krijgen. Hij neemt een advies van de Gezondheidsraad over.