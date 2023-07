Ook in Duitsland dode door storm

In Duitsland is een vrouw overleden door de storm die woensdag over Nederland en Duitsland raast. Volgens de politie werd zij tijdens het uitlaten van haar hond getroffen door een omvallende boom in het dorpje Rhede, net over de grens bij de provincie Groningen. Ze overleed ter plekke aan haar verwondingen, melden Duitse media.

Storm Poly brengt ook in Duitsland veel harde wind en veel regen mee. Meteorologen waarschuwen voor windsnelheden tot meer dan 130 kilometer per uur in het noorden van Duitsland. Scholen in de deelstaat Nedersaksen schrapten gedeeltelijk hun lessen. In Hamburg zouden verschillende begraafplaatsen zijn gesloten.

In Nederland overleed een 51-jarige vrouw nadat een boom op haar auto terecht was gekomen als gevolg van storm Poly. Het incident gebeurde in Haarlem.