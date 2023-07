Ook veel internationale treinen rijden niet vanwege storm

Ook het internationale treinverkeer heeft last van storm Poly. De NS laat weten dat de treinen van en naar Duitsland woensdag niet rijden. Het gaat om de intercity tussen Amsterdam en Berlijn en de ICE-trein, die onder meer van en naar Keulen en Hamburg rijdt. Ook de Eurostar tussen Amsterdam en Londen gaat niet.

Reizigers die een ticket voor deze internationale treinen hadden geboekt, kunnen hun reis kosteloos annuleren of omboeken, zegt de NS.

De internationale treinen naar Brussel en Parijs rijden wel, maar vertrekken woensdag vanuit Rotterdam in plaats van Amsterdam. NS International benadrukt dat reizigers rekening moeten houden met uitval en vertragingen.

Eerder op woensdag legde de NS het treinverkeer in Noord-Nederland al stil vanwege storm Poly. Of en wanneer de treinen daar weer gaan rijden, is nog niet duidelijk. Spoorbeheerder ProRail gaat de schade aan het spoor opnemen zodra de storm is geluwd.