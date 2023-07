Overijssel weigert natuurvergunning veehouderijen in te trekken

De provincie Overijssel weigert om de natuurvergunning voor acht veehouderijen in te trekken. Twee milieuorganisaties, Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu, hadden een intrekkingsverzoek gedaan. De provincie is echter niet van plan om hier gehoor aan te geven, al valt het definitieve besluit pas in september. MOB heeft eerder al aangeven naar de rechter te stappen als de verzoeken worden geweigerd.

MOB en de Vereniging Leefmilieu riepen de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg in maart op om van in totaal veertig ‘piekbelasters’, gevestigd in de buurt van Natura 2000-gebieden, de natuurvergunning in te trekken. De milieuorganisaties vinden dat dit nodig is om voor snelle afname van stikstof te zorgen.

Overijssel is na “zorgvuldige overweging en inachtneming van de belangen van alle betrokken partijen” van plan dit af te wijzen. Volgens de provincie wordt in de betreffende gebieden “hard gewerkt” aan maatregelen om de natuur te herstellen en om de stikstofuitstoot te verminderen. Het provinciebestuur verwijst ook naar het vorige week ingediend concept van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied, waarin deze aanpak in grote lijnen staat.

Overijssel denkt dat de bedrijven waarvoor een intrekkingsverzoek is gedaan, vallen onder de piekbelastersregeling die het Rijk onlangs heeft geïntroduceerd. Zij kunnen zich dan vrijwillig laten uitkopen voor 120 procent van de waarde van hun bedrijf.

Volgens de provincie leidt intrekking van de natuurvergunning niet alleen tot inkomstenverlies van de betreffende boeren, maar ook tot een waardedaling van hun bedrijven. Dat staat volgens Overijssel niet in verhouding tot het beoogde doel en daarom wil de provincie niet meewerken aan de verzoeken van de milieuorganisaties.