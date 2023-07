Persoon gereanimeerd in Amsterdam, mogelijk geraakt door tramkabel

In Amsterdam is woensdag op straat iemand aangetroffen die gereanimeerd moest worden. Mogelijk is de persoon geraakt door een kabel van een bovenleiding van een tram die is losgeraakt door de storm, meldt een woordvoerder van de politie. “Maar zeker weten we het niet, dat wordt nog onderzocht.”

Het slachtoffer is aanspreekbaar naar het ziekenhuis vervoerd. Het incident gebeurde op de Hoofdweg in Amsterdam-West.

Eerder meldde het GVB al dat overal in de stad bovenleidingen van trams waren losgeraakt door de extreme weersomstandigheden. Trams rijden daardoor woensdag helemaal niet meer.

Ook raakte in de hoofdstad iemand zwaargewond in de Scheldestraat, toen een boom op de auto viel waar het slachtoffer in zat. Ook in de Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid raakte iemand bekneld in een auto toen daar een boom op viel. Deze persoon raakte lichtgewond en hoefde niet naar het ziekenhuis, aldus de politiewoordvoerder.

De politie kreeg meer meldingen binnen over omgevallen bomen. De politie is momenteel druk om die meldingen “met man en macht af te handelen” en de stad weer toegankelijk te maken voor het verkeer.