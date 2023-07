Raad van State doet uitspraak in zaken over circuit van Zandvoort

De Raad van State doet woensdag uitspraak in diverse zaken over het circuit van Zandvoort. Natuur- en milieuorganisaties hebben bezwaar gemaakt tegen de natuurvergunning verleend door de provincie Noord-Holland. Het circuit leidt volgens hen tot meer stikstofneerslag in een nabijgelegen beschermd natuurgebied. Ook zijn de organisaties het oneens dat werkzaamheden op het circuit werden goedgekeurd.

Wat de directe gevolgen van de uitspraak zijn, is voor nu nog niet te zeggen. De uitspraak draait om drie zaken over een natuurvergunning en twee ontheffingen voor werkzaamheden. Er zijn daardoor meerdere uitspraken van de rechter denkbaar. Eerdere rechtszaken over de vergunningen van het circuit hebben de milieuorganisaties verloren.

Directeur Robert van Overdijk van het circuit ziet de uitspraak met vertrouwen tegemoet. Ook benadrukte hij bij de laatste media-update over de Dutch Grand Prix dat de uitspraak geen invloed zou hebben op de race eind augustus. Het circuit moet op jaarbasis onder een stikstofgrens blijven. Zelfs als het plafond van maximale stikstofneerslag veel lager wordt, verwacht hij dat het Formule 1-weekeinde gewoon door kan gaan.

Stichting Duinbehoud is een van de natuur- en milieuorganisaties die de zaak had aangespannen vanwege de stikstofneerslag van het circuit van Zandvoort. Na de uitspraak van de rechtbank in april vorig jaar was directeur Marc Janssen kritisch omdat de rechtbank niet ingreep bij de volgens hem “krakkemikkige stikstofberekening die is uitgevoerd voor het circuit”.

De stichting verloor ook de rechtszaak tegen de werkzaamheden om het circuit en faciliteiten daar aan te passen. Volgens Duinbehoud werden door die werkzaamheden de beschermde zandhagedis en rugstreeppad verstoord. De rechtbank ging hier niet in mee, die noemde de Grand Prix “van groot belang voor de topsport” en een belangrijke impuls voor de economie en het toerisme. Nadelen voor lokale diersoorten waren volgens de rechter beperkt en vaak tijdelijk.