Raad van State tikt staatssecretaris op de vingers om asielzaak

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is door de Raad van State (RvS) op de vingers getikt. Hij wilde een Gambiaanse asielzoeker na meer dan een half jaar terugsturen naar Italië, waar hij eerder al asiel had aangevraagd. De man was langer dan een half jaar in Nederland omdat hij wachtte op een uitspraak in een andere zaak. Na zes maanden mag terugsturen naar het eerste land van aankomst niet meer, schrijft de Dublin-verordening voor.

De asielzoeker heeft in Nederland aangifte gedaan van mensenhandel. Daardoor kwam hij mogelijk in aanmerking voor een verblijfsvergunning. De aanvraag hiervoor heeft staatssecretaris Van der Burg evenwel afgewezen. De Gambiaan is daartegen in beroep gegaan en mocht in Nederland blijven tot hier een uitspraak over was gedaan.

De Europese regels staan alleen toe dat een asielzoeker na een langere periode dan zes maanden wordt teruggestuurd naar het land van herkomst als deze handeling zelf onderwerp is van een juridische procedure. Dat ging nu niet op, zegt de raad. De Gambiaan wachtte namelijk op een uitspraak in een andere zaak. “De staatssecretaris zal zijn beleid op dit punt moeten aanpassen”, schrijven de adviseurs.