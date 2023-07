Regen storm Poly doet amper wat voor droogte

De regen die de zeer zware zomerstorm Poly met zich heeft meegebracht, verhelpt de droogte niet. Ondanks een lichte daling van het neerslagtekort loopt dit tekort door de verwachte tropische hitte van komend weekend weer op, meldt weerbureau Weeronline.

Storm Poly leverde in Nederland op grote schaal 20 tot lokaal 30 millimeter regen op en mogelijk meer. Daardoor liep het neerslagtekort gemiddeld over het land van 177 millimeter woensdag terug naar 166 millimeter. De komende dagen verlopen dan weer overwegend droog, zonnig en zeer warm. Weeronline verwacht dat het neerslagtekort daardoor weer oploopt naar zo’n 180 millimeter in het weekend.

In het weekend valt regelmatig regen, waardoor het neerslagtekort volgende week niet verder oploopt, maar stabiliseert rond 180 millimeter. Ook dieper in de grond is er nu sprake van droogte. Het grondwaterpeil is door de droogte sinds half mei gedaald. Wel heeft de regen van de afgelopen weken de daling afgeremd.