Rijkswaterstaat na code rood: stel reis uit als het kan

Vanwege code rood in het noordwesten van het land raadt Rijkswaterstaat mensen aan hun reis uit te stellen. Automobilisten met een caravan of lege aanhanger wordt geadviseerd niet de weg op te gaan in verband met zware windstoten.

Het KNMI heeft code rood afgegeven voor de provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland en het IJsselmeergebied. Zo wordt gewaarschuwd voor weer dat voor zoveel schade, letsel en overlast kan zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn.

Eerder gaf het KNMI nog code oranje af om zware windstoten voor Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, het IJsselmeer, de Wadden, Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel en code geel voor de rest van het land.