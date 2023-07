Ruim 600 mensen melden zich als vrijwilliger VluchtelingenWerk

In twee weken tijd hebben ruim 600 mensen zich aangemeld als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Nederland. De organisatie zoekt in totaal 1500 extra vrijwilligers vanwege de druk op de asielopvang. Met name in noodopvanglocaties zijn extra handen nodig, omdat vluchtelingen steeds langer in opvanglocaties verblijven die niet geschikt zijn voor langdurig verblijf.

De meeste van de 640 aanmeldingen komen uit de grote steden, waaronder Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Nijmegen. Volgens een woordvoerster zijn het relatief veel jonge mensen tussen de 20 en 30 jaar die willen helpen. Vanuit het noorden van het land en Flevoland komen minder aanmeldingen binnen. “Hoewel we in de Randstad ook meer vrijwilligers nodig hebben, is de nood ook in de andere provincies hoog”, zegt ze.

De laatste twee jaar zijn er veel tijdelijke (crisis)noodopvanglocaties geopend, waardoor meer hulpverlening nodig is. De vrijwilligers vormen volgens VluchtelingenWerk een vertrouwd aanspreek- en herkenningspunt voor vluchtelingen. Ze helpen onder meer met juridische begeleiding en het signaleren van schrijnende situaties. Ook helpen ze bij de integratie als blijkt dat vluchtelingen mogen blijven. Momenteel heeft de organisatie ruim 9000 vrijwilligers in ons land.

Het Rode Kruis, Dokters van de Wereld en expertisecentrum Pharos kwamen half juni met een rapport waarin ze de zorg voor asielzoekers in de meeste crisisnoodopvanglocaties “ziekmakend” noemen. Zo zou er sprake zijn van slechte huisvesting, gebrek aan privacy, onvoldoende wc’s en douches en lang wachten zonder wat te doen te hebben.