Rutte: vrijheid vraagt om permanent onderhoud

Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrijheid vraagt om permanent onderhoud, zeker nu door de oorlog in Oekraïne vrede, veiligheid en vrijheid opnieuw onder druk staan. Dat heeft premier Mark Rutte woensdag gezegd bij de officiële opening van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek bij Nijmegen. Het museum is al enkele jaren open, maar door de coronacrisis was er nog steeds geen openingsmoment geweest.

Het Vrijheidsmuseum is de opvolger van het Bevrijdingsmuseum, dat specifiek over de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden in september 1944 in de regio Nijmegen ging. Het Vrijheidsmuseum gaat in op het ontstaan en de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Duitsland en belicht vrijheid in heel Europa. Bij de opening waren de ambassadeurs van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada, en Oekraïne aanwezig naast een vertegenwoordiging van de ambassade van de Verenigde Staten.

“Vrijheid kun je niet afdwingen en niet opleggen. De laatste jaren staat vrijheid weer onder druk. De toestand verslechtert. Dat laat zien dat we waakzaam moeten zijn, dat we populisten in de gaten moeten houden. Vrijheid en rechtsstatelijkheid moeten we bewaken. We moeten ervoor vechten”, aldus de Duitse minister van Europese Zaken in Noordrijn-Westfalen, Nathanael Liminski.

Rutte benadrukte in Groesbeek dat samenwerken in Europa niet hetzelfde is als “je eigen identiteit opgeven. “Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Er is veel meer dat ons bindt dan wat ons scheidt. Het komt er nu op aan opnieuw te kiezen”, zegt de premier. Voor de deur van het Vrijheidsmuseum is een vernielde Russische tank geplaatst als waarschuwing tegen de oorlog in Oekraïne, “die een levensgrote bedreiging vormt voor het vrije en democratische Europa”, aldus het museum. De tank die de Oekraïners buitmaakten op de Russen heeft ook op het Leidseplein in Amsterdam gestaan.