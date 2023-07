Schiphol: deel woensdag geen of nauwelijks vluchten mogelijk

Op Schiphol is woensdag een flink deel van de dag maar zeer beperkt vliegverkeer mogelijk. Door het verwachte slechte weer zijn er tussen 09.00 en 15.00 uur “ernstige beperkingen voor luchtvaartmaatschappen om te landen en te vertrekken”, meldt de luchthaven. “Ja, dat betekent dat er tussen die tijden geen of nauwelijks vliegverkeer mogelijk is”, zegt een woordvoerster tegen het ANP.

Het gevolg is dat er annuleringen en vertragingen zijn, voor zowel aankomende als vertrekkende vluchten. Hoeveel vluchten worden getroffen, is nog onbekend. “Dit hangt af van de nieuwe planning van luchtvaartmaatschappijen en de actuele weersomstandigheden”, aldus Schiphol.

Dinsdagavond ging Schiphol er nog vanuit dat woensdagochtend tussen 09.00 en 11.00 uur geen vliegtuigen kunnen landen “door een combinatie van harde windstoten, regen en slecht zicht”. KLM moet hierdoor 207 vluchten schrappen. Maar vanwege “het meest recente weerbeeld” verwacht de luchthaven dat de beperkingen een stuk langer duren.

De luchthaven raadt reizigers “met klem” aan de actuele informatie te checken van de luchtvaartmaatschappij of via de informatiekanalen van Schiphol, voordat ze naar het vliegveld komen. Mocht hun vlucht worden geannuleerd of vertraging oplopen, dan dienen ze contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.

Het KNMI heeft voor woensdagmorgen en begin van de middag voor het hele land code geel afgegeven vanwege zware windstoten.