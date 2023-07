Schiphol waarschuwt voor extra drukte in komende dagen

Schiphol waarschuwt dat reizigers er komende dagen rekening mee moeten houden dat het drukker is dan normaal. Dat komt door de storm van woensdag. Luchtvaartmaatschappijen boeken voor reizigers met geannuleerde vluchten momenteel veel vluchten om. Naar verwachting vliegen veel mensen pas in de aankomende dagen naar hun bestemming. “Hierdoor kan het zijn dat ze soms moeten wachten voor de check-in, beveiliging of paspoortcontrole”, laat Schiphol woensdagmiddag weten in een verklaring.

Door storm Poly zijn er woensdag meer dan vierhonderd vluchten geannuleerd, ook zijn er veel vluchten vertraagd. Door zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur, regen en slecht zicht, konden vliegtuigen een tijd nauwelijks landen of vertrekken. In de loop van de middag nam het vliegverkeer stapsgewijs wel weer toe.

Schiphol heeft eerder op de dag aangegeven er alles aan te doen om zoveel mogelijk reizigers woensdag alsnog te laten vertrekken. Maar het kan dus ook dat iemands nieuwe vlucht pas ergens in de komende dagen vertrekt. Dit is ook de boodschap van KLM, de grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol. “Helaas zullen niet alle passagiers vandaag nog vertrekken, en zullen we ook morgen nog passagiers moeten omboeken.”

Reizigers wordt aangeraden goed de actuele reisinformatie in de gaten te houden. Schiphol raadt mensen ook aan een gratis tijdslot voor de beveiligingscontrole te boeken. Volgens de luchthaven helpt dat voor een snellere doorstroming. “De personele bezetting bij Schiphol is in ieder geval op orde”, benadrukt het vliegveld verder.

De storm kwam een dag nadat operationeel directeur van Schiphol Patricia Vitalis op een bijeenkomst met journalisten verklaarde dat ze vertrouwen heeft in het komende zomerseizoen. Vorige zomer leidde de drukte nog tot lange wachtrijen in de vertrekhallen. Dit jaar is dat anders, zei Vitalis dinsdag. “We staan er nu echt wel goed voor.” Vanaf dit weekend vertrekken dagelijks gemiddeld 68.000 mensen vanaf Schiphol. Dat is ruim een kwart meer dan een jaar terug.