Schiphol: weer meer vluchten mogelijk door beter weer

Het aantal vluchten van en naar Schiphol zal in de loop van de middag weer toenemen door betere weersomstandigheden. Dat meldt een woordvoerster van de luchthaven. Tot nu toe zijn ruim vierhonderd vluchten geannuleerd, ook zijn veel vluchten vertraagd. Ook voor de rest van de dag zal het vluchtschema nog verstoord zijn, aldus de zegsvrouw.

Storm Poly trok woensdag over Nederland, waar het KNMI code rood voor had afgegeven in onder meer Noord-Holland. Door zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur, regen en slecht zicht, konden vliegtuigen nauwelijks landen of vertrekken. Woensdagmiddag was in Noord-Holland nog code geel van kracht.

Schiphol heeft aangegeven er alles aan te doen om zoveel mogelijk reizigers woensdag alsnog te laten vertrekken. Daarvoor werkt de luchthaven samen met luchtvaartmaatschappijen. Over de planning vinden nu gesprekken plaats. Het is aan de maatschappijen om reizigers om te boeken naar beschikbare alternatieve vluchten. Wel kan het zo zijn dat de nieuwe vlucht pas ergens in de komende dagen vertrekt, stelde Schiphol.