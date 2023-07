Schiphol: zo veel mogelijk reizigers woensdag nog laten vertrekken

Schiphol doet er alles aan om zo veel mogelijk reizigers woensdag nog te laten vertrekken, meldt een woordvoerster. Daarvoor werkt de luchthaven samen met luchtvaartmaatschappijen. Die moesten woensdag zo’n tweehonderd vertrekkende vluchten annuleren vanwege het noodweer.

Over de planning vinden nu gesprekken plaats met de airlines, aldus de zegsvrouw. Het is aan hen om reizigers om te boeken naar beschikbare alternatieve vluchten. Wel kan het zo zijn dat de nieuwe vlucht pas ergens in de komende dagen vertrekt, stelt de woordvoerster.

Daar komt bij dat het tijdens de vakantieperiode op Schiphol drukker is dan normaal. De luchthaven stelt dat de personele bezetting goed is, maar dat reizigers wel rekening moeten houden met wachttijden, bijvoorbeeld voor de check-in, de beveiliging of bij de paspoortcontrole.

Transavia, dat woensdag zeventien vluchten moest schrappen, laat weten dat zijn vliegtuigen al behoorlijk gevuld waren. Enerzijds komt dat door de vakantieperiode die voor de deur staat, anderzijds doordat de luchtvaartmaatschappij de afgelopen tijd al veel omboekingen kreeg te verwerken door eerdere annuleringen. Een woordvoerster geeft aan dat reizigers die geen alternatieve vlucht kunnen boeken, dat na contact met Transavia ook kunnen doen bij een andere maatschappij.

Schiphol moest woensdag in totaal ongeveer vierhonderd vluchten schrappen. Aanleiding was storm Poly, waar het KNMI code rood voor had afgegeven in onder meer Noord-Holland. Door zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur, regen en slecht zicht, konden vliegtuigen nauwelijks landen of vertrekken. Woensdagmiddag was in Noord-Holland nog code oranje van kracht.