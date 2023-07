Scholen dicht vanwege storm, kinderen moeten thuisblijven

Meerdere scholen houden woensdag hun deuren gesloten vanwege de storm. Zo zijn de middelbare scholen Werenfridus, Oscar Romero en Dante in het Noord-Hollandse Hoorn voorlopig dicht. De leerlingen die al wel op school waren aangekomen, worden daar opgevangen en mogen de komende uren niet naar buiten. Dat zegt conrector Laurien den Hartog van het Werenfridus.

De Hoornse scholen hebben in totaal 3500 leerlingen, maar de eindexamenkandidaten hoeven niet meer naar school. Het Tabor College, de onderwijsgroep waar de drie middelbare scholen onder vallen, bracht de ouders om 07.44 uur op de hoogte. De scholen bekijken rond het middaguur of kinderen weer naar school mogen komen.

Op het Werenfridus zijn ongeveer vijftig kinderen aanwezig, zegt Den Hartog. Zij mogen alleen naar buiten als hun ouders daar staan om ze op te halen, verder moeten ze binnen blijven. De toetsen gaan in elk geval ’s ochtends niet door. Omdat het toetsweek is, hebben de meeste kinderen geen of weinig eten bij zich. De school is daarom druk bezig daar iets voor te regelen.