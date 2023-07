De snelweg A9 is afgesloten tussen Alkmaar en Uitgeest omdat er bomen zijn omgewaaid, meldt de ANWB. De weg ligt in het gebied waarvoor het KNMI code rood heeft afgegeven vanwege zware windstoten.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers in de gebieden in Noord-Nederland waar de waarschuwing voor extreem weer geldt om niet de weg op te gaan. Dat advies kwam nadat de dienst zag dat de storm in kracht toenam en er bij Uitgeest bomen waren omgevallen bij de A9.