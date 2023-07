Sophie in ’t Veld ondanks verzoek definitief niet op Volt-lijst

EuroparlementariĆ«r Sophie in ’t Veld komt definitief niet op de lijst van Volt voor de aankomende Europese Verkiezingen. Zij had dat wel gevraagd aan het partijbestuur, maar dat verzoek is afgewezen, blijkt uit een intern bericht van de partij. Een woordvoerder bevestigt de inhoud.

In ’t Veld, die twee weken geleden brak met haar partij D66 en overstapte naar Volt, was te kort lid om voor Volt op de lijst te kunnen. Had ze EuroparlementariĆ«r voor Volt willen worden, dan had zij in februari al lid moeten zijn. Een uitzonderingsverzoek werd niet goedgekeurd door het bestuur.