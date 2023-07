Universiteiten en scholen mogen Google blijven gebruiken

Scholen en universiteiten mogen gebruik blijven maken van diensten van Google. In 2021 uitten toezichthouders hun zorgen omdat de gegevens niet goed beschermd zouden zijn. Dat ging onder meer over het opslaan van gegevens buiten Europa. Maar Google heeft maatregelen genomen om die bezwaren weg te nemen.

Google Workspace is onderzocht door de organisaties SURF en SIVON. In SURF werken alle universiteiten, hogescholen en universitaire ziekenhuizen en een groep mbo’s en onderzoeksinstituten samen op IT-gebied. SIVON doet hetzelfde, maar dan voor basisscholen en middelbare scholen. In een gezamenlijke verklaring zeggen SURF en SIVON “dat Google zich voldoende aan de afspraken heeft gehouden en dat instellingen Google Workspace voorlopig kunnen blijven gebruiken”.