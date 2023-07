Veel boodschappenbezorgers rijden niet uit vanwege noodweer

Bezorgers van boodschappen treffen maatregelen vanwege het noodweer in een groot deel van het land. Zo laat Jumbo weten dat thuisbezorging in drie provincies tijdelijk is stilgelegd. Picnic heeft verder honderden bestellingen on hold gezet in vijf steden in Noord-Holland, waaronder Amsterdam.

Supermarktketen Jumbo bezorgt geen boodschappen in Noord-Holland, Flevoland en Friesland, in ieder geval tot het begin van de middag. In die provincies is code rood van kracht. “Op dit soort turbulente dagen monitoren we het weer nauwgezet en zijn we extra alert op veranderingen in het weerbeeld”, aldus een zegsman. “Zodra het kan gaan onze collega’s vanzelfsprekend weer de weg op om bestellingen te bezorgen.”

Ook bezorgers van Albert Heijn gaan in provincies met code rood niet de weg op. Bestellingen worden later bezorgd of niet bezorgd, waarover de klanten volgens een woordvoerster zijn geïnformeerd. Om hoeveel bestellingen het gaat, kan zij niet zeggen, omdat het supermarktbedrijf de situatie voortdurend monitort.

Voor Picnic gaat het om bestellingen in Haarlem, Hoorn, Zaandam, Alkmaar en sommige delen van Amsterdam. Klanten kunnen ervoor kiezen om hun bestelling later op de dag te laten bezorgen of zelf op te halen. “Klanten bestellen voor een vast tijdstip, dus ze zijn op een later moment misschien niet thuis voor een bezorging. Daarom kunnen zij kiezen”, legt een woordvoerder van Picnic uit.

Flitsbezorger Flink heeft de bezorging van boodschappen gestaakt in alle gebieden waar code rood of oranje geldt. In de gebieden met code geel bekijkt het bedrijf per situatie of het nog verantwoord is om bezorgers de weg op te laten gaan, meldt een woordvoerder. Flink beoordeelt in de loop van de dag, als code rood of oranje niet meer gelden, per situatie of het verantwoord is om de bezorging weer door te laten gaan.

Getir meldt dat de activiteiten altijd direct worden stilgelegd bij noodweer. “Bezorgers gaan niet de weg op”, laat een woordvoerder van de flitsbezorger weten.