Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland: veel schade door Poly

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, waar onder meer de gemeenten Zaandam en Purmerend onder vallen, zegt nog “totaal geen beeld” van de totale omvang van de schade te hebben door storm Poly. Wel krijgt de veiligheidsregio meldingen over “losgekomen geveldelen” van huizen als gevolg van de storm, en veel meldingen over omgevallen bomen die wegen versperren.

“Dat er schade is, is zeker”, zegt een woordvoerder, die spreekt over schade aan auto’s en huizen. “In de regio liggen heel veel bomen op wegen.” Er was ook een gaslekkage en stroomuitval in de regio, maar of die te maken hebben met de stormschade kon de woordvoerder niet direct zeggen. De stroomuitval is alweer deels opgelost, aldus de woordvoerder. Of de gaslekkage nog gaande was, kon de woordvoerder ook nog niet zeggen.

Onder de veiligheidsregio vallen de zeven gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

De veiligheidsregio meldt rond 11.30 uur dat de meldkamer, brandweer en gemeenten slecht bereikbaar zijn en roept mensen op “echt alleen 112 te bellen bij levensbedreigende situaties”.