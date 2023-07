Veiligheidsregio’s Noord-Holland: weghalen bomen duurt dagen

Het weghalen van bomen die zijn beland op rijks-, provinciale en dorpswegen door storm Poly zal nog dagen in beslag nemen, verwacht de Veiligheidsregio Kennemerland. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord laat weten het komende uur bezig te zijn met het oplossen van directe gevallen. Ondanks dat het “lastig inschatten” is, verwacht de zegsman dat tegen een uur of zes de meeste incidenten wel opgelost moeten zijn.

Veiligheidsregio’s halen samen met de brandweer, gemeenten en particuliere groenbedrijven de omgewaaide bomen en de afgewaaide takken van de wegen. Daarbij worden de belangrijkste wegen, zoals rijkswegen, eerst vrijgemaakt. Daarna volgen provinciale, stads- en dorpswegen. “Over het algemeen zorgen we dat de verbindingswegen open blijven”, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Daaronder vallen onder andere Alkmaar, Den Helder en Hoorn.

Volgens een woordvoerder kunnen de gemeenten en de veiligheidsregio het opruimwerk van alle omgewaaide bomen en takken aan. “Er zijn altijd piekmomenten, maar er wordt opeenvolgend opgeruimd, de uren worden goed besteed.” Als mensen later weer naar buiten gaan, kunnen er weer nieuwe meldingen komen, schat de zegsman in. Bomen die in een berm liggen en geen direct gevaar vormen kunnen ook nog donderdag worden opgeruimd.

Kennemerland laat weten dat het aantal meldingen over de stormschade terugloopt. “De komende dagen zijn gemeenten samen met de veiligheidsregio bezig om bomen en takken weg te halen”, zegt een woordvoerster. Met name de A9 bij Akersloot heeft nu prioriteit. Daar trof een omwaaiende boom eerder op woensdag een vrachtwagen die voorbijreed. De vrachtwagen raakte zodanig beschadigd dat deze niet verder kon rijden en twee van de drie rijbanen blokkeerde. Daardoor liep het verkeer vast.

Kennemerland waarschuwt mensen andermaal “nog steeds alert te zijn op vallende takken”, aldus de woordvoerster. Onder Kennemerland vallen onder meer de gemeenten Haarlem en Zandvoort.