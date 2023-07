Vier aanhoudingen voor explosies en brandstichting in Emmen

De politie heeft deze week vier mannen aangehouden in een onderzoek naar explosies en brandstichting in Emmen. Woensdag werden een 34-jarige man uit Emmen en een 19-jarige man uit Assen aangehouden, nadat maandag al twee Emmenaren van 19 en 20 jaar waren gearresteerd.

De vier verdachten zouden betrokken zijn geweest bij verschillende explosies aan de Stienackers en Het Meerveld in Emmen, in oktober en november vorig jaar. De 34-jarige Emmenaar die is aangehouden wordt ook verdacht van brandstichting op een andere locatie in de Drentse plaats, de Van der Meulenweg.

De vier mannen zitten vast en worden verhoord, zegt de politie. Het motief voor de explosies en brandstichting is nog niet duidelijk.

Behalve op de genoemde locaties waren er vorig jaar ook op andere plekken in Emmen ontploffingen. Zo ging in oktober zeer zwaar vuurwerk af bij een restaurant in de centraal gelegen Kolhoopstraat, dat daardoor zwaar beschadigd raakte. Een paar weken later was er een explosie bij een auto op de Halvemaanweg.

De politie zegt nog niet te weten of er een verband is tussen de verschillende ontploffingen, hoewel het volgens de politie wel “heel opvallend” is dat voor de explosies steeds zogeheten shells werden gebruikt. Dat zijn mortierbommen die behoren tot de zwaarste categorie vuurwerk. “Het zou dus kunnen dat de verdachten elkaar kennen of dat ze elkaar helpen”, aldus de politie.

Dinsdag heeft de politie beelden gedeeld van de incidenten aan de Kolhoopstraat en de Halvemaanweg, in de hoop dat mensen de verdachten herkennen.