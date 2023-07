Voorzitter landbouwakkoord tegen kabinet: blijf praten met sector

Het kabinet moet de komende tijd in gesprek blijven met de landbouwsector en niet een dichtgetimmerd kabinetsplan voor de sector gaan presenteren. Dat vindt Chris Kalden, afzwaaiend voorzitter van het geklapte landbouwakkoord. Zoals toegezegd presenteerde hij woensdag zijn eindverslag.

Kalden adviseert landbouwminister Piet Adema om met een “beknopte visie” op de landbouw te komen waarin de randvoorwaarden worden geschetst. “Gericht” uitgenodigde partijen zouden daaraan dan invulling moeten geven. Adema is voornemens om in september met een eigen plan voor de sector te komen, sinds onderhandelingen over het landbouwakkoord stukliepen. Landbouworganisatie LTO had ondanks maanden van onderhandelen te weinig vertrouwen in het kabinet.

Dat de onderhandelingen voor een akkoord zijn geklapt, betekent volgens Kalden niet dat de dialoog met de sector nu ook stopt. “Blijvende dialoog is wenselijk en nodig. Gaandeweg heb ik gezien dat partijen minder gingen overtuigen, beter naar elkaar begonnen te luisteren en elkaar wilden begrijpen.” De gesprekken werden volgens Kalden “op het scherpst van de snede” gevoerd, maar desondanks was de sfeer “goed en plezierig”.