Weeronline: randvoorwaarden perfect voor zware zomerstorm Poly

Doordat alle randvoorwaarden die nodig zijn voor een storm precies goed waren, kon storm Poly woensdag uitgroeien tot een zeer zware storm, zegt Weeronline. Poly raasde woensdag als eerste zeer zware zomerstorm ooit gemeten over Nederland. Dat Poly zo sterk kon worden, kwam volgens Weeronline ten eerste door de straalstroom, een zeer sterke wind op zo’n 10 kilometer hoogte. Die ligt momenteel recht boven Nederland.

“De trekrichting zorgde ervoor dat het systeem perfect tot ontwikkeling kwam”, legt Weeronline uit. Daarbij trok het systeem lange tijd over de Noordzee. Door afwezigheid van obstakels zoals gebouwen kon de wind flink in kracht toenemen en zelfs extreem sterk worden. Zo bedroeg de zwaarste windstoot in IJmuiden in de ochtend 146 kilometer per uur, de hoogste ooit gemeten in de zomer.

Weeronline stelt dat er tot op heden geen verband is tussen klimaatverandering en de intensiteit van stormen. Wel warmt de atmosfeer door klimaatverandering meer op, waardoor er meer vocht in de atmosfeer aanwezig is met als gevolg dat buien intensiever zijn.

Het weerbureau voorzag dinsdag een kans op een officiële storm, maar dat deze uiteindelijk uit kon groeien tot zo’n zware was in de weermodellen van dinsdag niet te zien. Deze lieten beduidend lagere windsnelheden zien dan wat is uitgekomen omdat de modellen de precieze trekrichting van het systeem niet goed hadden. “Een zware storm zat nergens in de modellen.” Pas woensdagochtend lieten meerdere modellen voor een klein deel van het land kans op een zware storm zien. “Maar toen was het in het westen al begonnen met stormen”, aldus Weeronline.

Volgens Rob Sluijter, klimatoloog bij het KNMI, kon het besluit om op te schalen naar code rood woensdagochtend niet eerder worden afgegeven. “Code rood is erg zeldzaam, die geven we niet zomaar af. Want je wil geen code rood geven terwijl de zon schijnt.”

Volgens Sluijter was de kans op een zware storm afgelopen nacht nog te klein om op te schalen. “We hebben afgelopen nacht wel al code oranje afgegeven omdat het voldoende was voor het weer wat we hadden verwacht. Deze storm was een kleine zomerdepressie die in de loop van de nacht ontstond en dat heeft er helaas toegeleid dat je soms in een of twee uur tot code rood kan komen, omdat je domweg niet eerder kan.”

Zomerstormen komen volgens het KNMI eens in de paar jaar voor.