Zwaartepunt Poly verplaatst zich naar Friesland

Friesland moet zich de komende uren opmaken voor het zwaartepunt van de zeer zware storm Poly, die via het IJsselmeer naar Friesland trekt. Weeronline verwacht dat Poly met zeer zware windstoten veel schade kan aanrichten in Friesland en Flevoland.

In Noord-Holland veroorzaakt Poly momenteel al veel schade, zoals omgewaaide bomen en schade aan gebouwen. Op de Houtribdijk, de waterkering tussen Enkhuizen en Lelystad, is momenteel sprake van een zware storm met windstoten van ruim 130 kilometer per uur. Poly trekt verder en begin van de middag is Friesland aan de beurt. Ook daar wordt veel stormschade verwacht.

Later op de dag trekt de zomerstorm langs de Groningse noordkust en is er naar verwachting woensdagmiddag en -avond in Groningen, Friesland, Drenthe en de Wadden sprake van zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. Poly verlaat Nederland eind van de middag naar Denemarken.

Naast wind brengt Poly ook veel regen met zich mee: tot dusver is in de noordwestelijke helft van het land op grote schaal ruim 20 millimeter gevallen. Lokaal viel zelfs 30 millimeter. Volgens Weeronline kan daar nog makkelijk 10 millimeter bij komen.